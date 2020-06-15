Під Кабміном сталися сутички між мітингувальниками і поліцією: є постраждалі (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція затримала правопорушників Фото: Нацполіція

Мітингувальники намагалися перекрити проїжджу частину вулиці Грушевського

У понеділок, 15 червня, під час забезпечення правопорядку біля Кабінету міністрів України постраждало двоє поліцейських.

Правопорушників, які травмували поліцейських, затримали. Їх доставляють до управління поліції. Правоохоронцям медичну допомогу надали представники «швидкої». Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Сьогодні у столиці проводиться акція інвесторів житлових комплексів: спочатку учасники перебували на вулиці Банковій, поблизу Офісу президента України, а потім перемістилися на вулицю Грушевського – до Кабінету міністрів України.

Там вони перекрили рух транспорту. На всі прохання представників поліції діалогу щодо звільнення проїжджої частини учасники заходу не реагували, натомість намагалися поставити на дорогу металеві бочки, розповіли в поліції.

«До моменту перекриття вулиці Грушевського акція відбувалася мирно і в правовому полі. Але при спробі відновити рух транспорту одному поліцейському кинули на ногу бочку, іншого – вдарили металевою палицею. У такий спосіб окремі особи намагалися влаштувати провокацію і спровокувати сутичку із поліцейськими. На цей час обох правопорушників затримали, вони відповідатимуть за свої дії», - повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Правопорушників затримали і доставили до управління поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Як повідомлялося, сьогодні біля Шевченківського районного суду столиці, де проходить судове засідання щодо обрання запобіжного активісту Сергію Стерненку, стався конфлікт зі штовханиною, затримали п’ятьох осіб.