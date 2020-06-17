Протести в центрі Києва: поліція затримала 15 осіб (відео)



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Поліція затримала молодиків, які напали на учасників акції протесту Фото: Нацполіція

За фактом перевищення службових повноважень поліцейським під час затримання правопорушника призначено розслідування

Сьогодні, 17 червня, під час проведення масових заходів у центрі столиці поліцейські за протиправні дії щодо учасників акції затримали 15 осіб. Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко.

«Наразі затримано 15 активних учасників, всі вони наразі перебувають у Печерському районному управлінні поліції. Стосовно одного затриманого відкрите кримінальне провадження за статтею 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Ці всі порушення зафіксовано на відео: затриманий розпилює газ із балончика у бік поліцейських. Крім того, діям інших учасників акції також буде надана юридична оцінка: вирішується, чи це будуть адмінпротоколи чи кримінальні провадження», - зазначив Крищенко.

При цьому під час затримання чоловіка, який використав сльозогінний газ, один із поліцейських застосував силу.

«За фактом можливого перевищення службових повноважень призначено службове розслідування. Його результати будуть передані до ДБР для надання правової оцінки діям поліцейського. Поліцейського на час його проведення відсторонено», - повідомив Крищенко.

Загалом, за словами начальника поліції Києва, за попередніми підрахунками у цій акції взяли участь до 500 осіб, а в альтернативній - понад 100.





Нагадаємо, сьогодні у центрі Києва поліцейські посилили заходи безпеки у зв’язку з проведенням масових заходів.

Як повідомляв «Главком», сьогодні в центрі Києва проводить свою акцію партія Шарія. Учасники акції вимагають від влади відреагувати на «чисельні побиття журналістів та свавілля поліції щодо мирних громадян». Вранці колона мітингувальників пройшла вулицею Інститутською на Банкову. Колону супроводжували правоохоронці.

Близько 12-ї години агресивно налаштовані молодики кинули кілька димових шашок у бік колони, яка рухалася на вулицю Академіка Богомольця, та застосували сльозогінний газ. Поліцейські затримали кількох осіб.