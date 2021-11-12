Поліція вилучила у мешканця Київщини наркотиків на 5 млн грн (фото)

Під час обшуку у молодика виявили пакети з канабісом, мефедрон, галюциногенні гриби, фенілнітропропен, амфетамін, кекси й шоколад із канабісом

Чоловік відправляв «товар» через поштові відділення та службами таксі

Столичні правоохоронці затримали 26-річного мешканця Київської області, який налагодив збут наркотиків та психотропів на території держави. Поліцейські встановили, що зловмисник збував заборонені речовини через телеграм-канал та у подальшому відправляв «товар» поштою або службою таксі. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як розповів начальник Солом’янського управління поліції Іван Жук, поліцейські зупинили правопорушника неподалік поштового відділення на вулиці Львівській, коли той відправляв чергове «замовлення», та у ході поверхневого огляду знайшли у нього 12 розфасованих пакунків із забороненими речовинами.

«Окрім цього, під час невідкладного обшуку у нього в квартирі ми виявили пакети з речовинами, схожими на канабіс, мефедрон, галюциногенні гриби, фенілнітропропен, амфетамін, кекси й шоколад із канабісом, а також фасувальні матеріали та електронні ваги, які підтверджують причетність чоловіка до злочинної діяльності. За цінами «чорного» ринку вартість вилучених речовин становить понад 5 млн грн», – повідомив Жук.

Речові докази слідчі вилучили та направили на проведення відповідних експертиз, а фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманий – мешканець Київської області, 1995 року народження, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки, а також злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних речовин.

«На даний час за погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою ми повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 307 Кримінального кодексу України, (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), а також направили клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна», – зазначив полковник поліції.