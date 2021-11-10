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    У Києві правоохоронці вилучили у наркоторговців кокаїну на мільйон гривень (фото, відео)

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    Під час обшуку правоохоронці&nbsp;вилучили близько 150 г кокаїну - У Києві правоохоронці вилучили у наркоторговців кокаїну на мільйон гривень (фото, відео)
    Під час обшуку правоохоронці вилучили близько 150 г кокаїну
    фото: Нацполіція

    Збутом наркотиків на території Києва займалося подружжя

    У ході реалізації оперативної інформації співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції Києва за процесуального керівництва окружної прокуратури викрили злочинну діяльність подружжя та їх спільників, які займалися збутом наркотиків на території Києва. П’ятьох фігурантів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Організатором виявився 40-річний киянин, а допомагали йому у збуті наркотиків на «замовлення» дружина та троє знайомих.

    «Ми провели сім санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів. У ході слідчих дій ми виявили та вилучили близько 150 г кокаїну, електронні ваги, 200 тис. грн, $9 тис. та €30 тис. Загалом сума вилучених заборонених речовин становить понад 1 млн грн. Затримані – це мешканці міста Києва, 1979-го, 1981-го, 1982-го та 1989 років народження. Всі вилучені речовини направлені на відповідні експертні дослідження», – розповів начальник відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов.

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    У Києві правоохоронці вилучили у наркоторговців кокаїну на мільйон гривень (фото, відео)
    У Києві правоохоронці вилучили у наркоторговців кокаїну на мільйон гривень (фото, відео)
    У Києві правоохоронці вилучили у наркоторговців кокаїну на мільйон гривень (фото, відео)
    У Києві правоохоронці вилучили у наркоторговців кокаїну на мільйон гривень (фото, відео)
    фото: Нацполіція

    Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років із конфіскацією майна.

    За процесуального керівництва оружної прокуратури слідчі оголосили фігурантам про підозру у скоєнні злочину.

    У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють канал постачання наркотиків та інших осіб, причетних до даного злочину.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал наркотики кияни
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    У Києві правоохоронці вилучили у наркоторговців кокаїну на мільйон гривень (фото, відео)