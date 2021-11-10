Поліція вилучила на Буковині рекордний склад канабісу на майже 3 млн грн (фото)

70 кг конопель було вилучено та відправлено на дослідження

70 кг наркотиків зберігалися у пластикових бочках

Співробітники Національної поліції України (НПУ) під час обшуку будинку та подвір’я мешканця Чернівецького району Буковини вилучили близько 70 кг канабісу. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Протиправні дії 47-річного буковинця задокументували співробітники підрозділу детективів Слідчого управління Нацполіції в Чернівецькій області спільно з обласним управлінням Департаменту стратегічних розслідувань НПУ під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури.

За результатами проведеного обшуку поліцейські вилучили у чоловіка:

70 кг канабісу, що зберігався в 5 пластикових бочках і 12 поліетиленових пакетах;

пістолет;

патрони калібру 16 мм;

засіб для вживання наркотичних засобів;

інші докази незаконної діяльності.

Вартість вилученого наркотику за цінами «чорного» ринку становить приблизно 2,8 млн грн. Співробітники поліції направили речові докази на дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Раніше порушник уже потрапляв у поле зору правоохоронців за причетність до незаконного обігу наркотиків. Співробітники поліції затримали зловмисника в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі слідчі поліції вирішують питання про повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що у Чернівцях поліція охороняє банер з рекламою Зеленського.

Читайте також: