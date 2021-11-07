Словацькі митники виявили 33 кг героїну, які спокійно пройшли український кордон

Українські митники не зупинили небезпечний вантаж на контрольно-пропускному пункті «Ужгород-Вишнє Нємєцкє»

33 кг героїну на контрольно-пропускному пункті «Ужгород-Вишнє Нємєцкє» виявили словацькі митники. До цього наркотики безперешкодно перетнули український кордон. Про це повідомляє у своєму Telegram-каналі журналіст Віталій Глагола.

«Наркотики знайшли у вантажівці-рефрижераторі, яка до того подолала український кордон без жодних підозр. Крім того, вантажівка була на словацькій реєстрації із пропискою у місті Міхаловце», – ідеться в повідомленні.

За даними журналіста, кермував фурою громадянин України та мешканець Закарпаття 1992 року народження.

Він також вказує, що ні українська, ні словацька сторони поки що не дали з цього приводу офіційних коментарів.

Раніше у Харкові поліція викрила людей, які, за даними слідства, є представниками міжрегіонального наркоугруповання.

Також співробітники Солом’янського управління поліції спільно з оперативниками Департаменту боротьби з наркозлочинністю затримали 25-річного мешканця Київщини, який налагодив збут наркотиків та психотропів на території Києва.

Крім того, у пасажира, що відлітав до Рима з міжнародного аеропорту «Бориспіль», київські митники на «зеленому коридорі» вилучили 111 предметів часів Третього рейху.