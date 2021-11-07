  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    Словацькі митники виявили 33 кг героїну, які спокійно пройшли український кордон

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Наркотики знайшли у вантажівці-рефрижераторі - Словацькі митники виявили 33 кг героїну, які спокійно пройшли український кордон
    Наркотики знайшли у вантажівці-рефрижераторі
    фото: Віталія Глаголи/Telegram

    Українські митники не зупинили небезпечний вантаж на контрольно-пропускному пункті «Ужгород-Вишнє Нємєцкє»

    33 кг героїну на контрольно-пропускному пункті «Ужгород-Вишнє Нємєцкє» виявили словацькі митники. До цього наркотики безперешкодно перетнули український кордон. Про це повідомляє у своєму Telegram-каналі журналіст Віталій Глагола.

    «Наркотики знайшли у вантажівці-рефрижераторі, яка до того подолала український кордон без жодних підозр. Крім того, вантажівка була на словацькій реєстрації із пропискою у місті Міхаловце», – ідеться в повідомленні.

    За даними журналіста, кермував фурою громадянин України та мешканець Закарпаття 1992 року народження.

    Він також вказує, що ні українська, ні словацька сторони поки що не дали з цього приводу офіційних коментарів.

    Раніше у Харкові поліція викрила людей, які, за даними слідства, є представниками міжрегіонального наркоугруповання.

    Також співробітники Солом’янського управління поліції спільно з оперативниками Департаменту боротьби з наркозлочинністю затримали 25-річного мешканця Київщини, який налагодив збут наркотиків та психотропів на території Києва.

    Крім того, у пасажира, що відлітав до Рима з міжнародного аеропорту «Бориспіль», київські митники на «зеленому коридорі» вилучили 111 предметів часів Третього рейху.

    Теги: Закарпаття наркотики поліція журналіст кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Словацькі митники виявили 33 кг героїну, які спокійно пройшли український кордон