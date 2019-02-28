  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Поліція вилучила зброю у відвідувача кафе у Києві

    • Розсилка
    Оперативники вилучили у 36-річного місцевого мешканця пістолет та шість патронів до нього - Поліція вилучила зброю у відвідувача кафе у Києві
    Оперативники вилучили у 36-річного місцевого мешканця пістолет та шість патронів до нього
    Фото: Нацполіція

    Розпочато кримінальне провадження

    У Дарницькому районі Києва в одному з кафе у чоловіка виявили пістолет і патрони. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    «Працівники відділу кримінальної поліції Дарницького управління поліції отримали оперативну інформацію про те, що в одному з місцевих кафе перебуває чоловік зі зброєю. На місці події оперативники вилучили у 36-річного місцевого мешканця пістолет та шість патронів до нього», - йдеться в повідомленні.

    Слідчо-оперативна група задокументувала правопорушення. Зброю та набої поліцейські направили на експертизу, а слідчі наразі з’ясовують її походження. 

    Читайте також

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Поліція вилучила зброю у відвідувача кафе у Києві
    Поліція вилучила зброю у відвідувача кафе у Києві
    Поліція вилучила зброю у відвідувача кафе у Києві

    Інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. 

    Читайте також
    Київ кримінал зброя боєприпаси поліція кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ