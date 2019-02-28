Поліція вилучила зброю у відвідувача кафе у Києві



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Оперативники вилучили у 36-річного місцевого мешканця пістолет та шість патронів до нього Фото: Нацполіція

Розпочато кримінальне провадження

У Дарницькому районі Києва в одному з кафе у чоловіка виявили пістолет і патрони. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Працівники відділу кримінальної поліції Дарницького управління поліції отримали оперативну інформацію про те, що в одному з місцевих кафе перебуває чоловік зі зброєю. На місці події оперативники вилучили у 36-річного місцевого мешканця пістолет та шість патронів до нього», - йдеться в повідомленні.

Слідчо-оперативна група задокументувала правопорушення. Зброю та набої поліцейські направили на експертизу, а слідчі наразі з’ясовують її походження.

Інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.