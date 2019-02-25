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    У жителя Маріуполя знайшли зброю, викрадену в поліції Луганська ще до окупації

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    <span>Зброя була захована в гаражі жителя Маріуполя&nbsp;</span> - У жителя Маріуполя знайшли зброю, викрадену в поліції Луганська ще до окупації
    Зброя була захована в гаражі жителя Маріуполя 

    Власником арсеналу виявився раніше судимий маріуполець

    У місті Маріуполь в одному з гаражів виявили склад зброї, в тому числі і вкраденої з відділу поліції в непідконтрольному Луганську. Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції в Донецькій області у понеділок, 25 лютого.

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    Оперативники отримали інформацію, що один з жителів Центрального району зберігає в орендованому гаражі зброю. Під час обшуку було виявлено схованку, в якій перебували автомат Калашникова, дві гранати РГД-5 і майже 250 патронів різного калібру.

    Правоохоронці встановили по базі МВС, що автомат був викрадений в одному з відділень поліції в Луганську під час масових заворушень у 2014 році.

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    У жителя Маріуполя знайшли зброю, викрадену в поліції Луганська ще до окупації
    У жителя Маріуполя знайшли зброю, викрадену в поліції Луганська ще до окупації
    У жителя Маріуполя знайшли зброю, викрадену в поліції Луганська ще до окупації

    Власником арсеналу виявився 25-річний раніше судимий маріуполець. Він відмовився від будь-яких пояснень.

    Відкрито кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами (ч.1 ст.263 КК України).

     

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