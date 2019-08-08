Поліція встановлює причини масштабної пожежі на птахофабриці під Києвом



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Пожежа в ангарі на птахофабриці у Васильківському районі сталася 7 серпня Фото: ДСНС

Вогонь спалахнув у приміщенні, де проходили ремонтні роботи

На території птахофабрики «Ясенсвіт» у селі Крушинка Васильківського району, де увечері 7 серпня сталася пожежа, працює слідчо-оперативна група. Встановлюються обставини та причини загоряння. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Зі слів директора підприємства, вогонь спалахнув у приміщенні, де проходили ремонтні роботи.

Два місяці тому, 4 червня, на цій самій птахофабриці також спалахувала пожежа.

Нагадаємо, 7 серпня о 19:50 на території птахофабрики «Ясенсвіт» під Києвом виникла пожежа в ангарі, площа пожежі складала 2500 кв. м. Пожежу було ліквідовано о 21:33. За попередньою інформацією, жертв й постраждалих немає.

Птахофабрика знаходиться у 30 км від Києва.

Наразі ситуація зі станом повітря на території Києва під контролем, перевищень продуктів горіння в повітрі не виявлено.