Поліція затримала чоловіка, що «замінував» багатоповерхівку в Білій Церкві (фото)

Чоловік, що повідомив про мінування, перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння

На спецлінію «102» від аноніма надійшло повідомлення, що в одній з квартир багатоповерхівки в Білій Церкві розміщена вибухівка. На місці події працювали група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, кінологи, фахівці вибухотехніки, рятувальники.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Щоб убезпечити людей від можливих трагічних наслідків, 40 мешканців квартир евакуювали.

Під час огляду 10-поверхового будинку правоохоронці не виявили вибухових або інших підозрілих предметів.

Під час проведення поліцейських розшукових заходів оперативно встановлено особу «мінера» та затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Ним виявився 57-річний чоловік, який поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

На момент затримання чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння, тож пояснити поліцейським причини своєї «витівки» порушник не зміг.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення про підозру затриманому. Правоохоронці звернуться до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою.