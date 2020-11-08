Невідомі «замінували» одну з центральних станцій київського метро

У Києві закрили станцію метро «Хрещатик» після повідомлення про замінування

Станція «Хрещатик» та пересадка закриті на вхід і вихід

Станція Київського метрополітену «Хрещатик», а також пересадка, закриті для пасажирів у зв'язку з анонімним повідомленням про замінування.

Про це повідомила пресслужба КП «Київський метрополітен».

«Станція «Хрещатик» і пересадка закриті на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування», - йдеться у повідомленні.

Інформація про відкриття станції буде опублікована відразу після завершення перевірки.

Увага!

Станцію «Хрещатик» та пересадку зачинено на вхід та вихід.

Надійшов анонімний дзвінок про мінування!

Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки. pic.twitter.com/ZznmPxgpIp — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) November 8, 2020

3 листопада у Києві закрили станцію метро «Хрещатик» через повідомленні про замінування. У результаті перевірки вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Також 3 листопада, невідомий «замінував» ТЦ «Глобус» на Майдані Незалежності.

У неділю, 1 листопада, вранці до столичної поліції надійшло три повідомлення про замінування різних об’єктів на території Печерського району, зокрема і мосту Патона. У результаті перевірок вибухотехніки ніяких небезпечних предметів не знайшли.

Того ж дня у столиці затримали «мінера» мосту Патона. Свій вчинок правопорушник пояснити не зміг, оскільки перебував у стані алкогольного сп’яніння.