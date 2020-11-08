Невідомі «замінували» одну з центральних станцій київського метро
Станція «Хрещатик» та пересадка закриті на вхід і вихід
Станція Київського метрополітену «Хрещатик», а також пересадка, закриті для пасажирів у зв'язку з анонімним повідомленням про замінування.
Про це повідомила пресслужба КП «Київський метрополітен».
«Станція «Хрещатик» і пересадка закриті на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування», - йдеться у повідомленні.
Інформація про відкриття станції буде опублікована відразу після завершення перевірки.
Увага!— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) November 8, 2020
Станцію «Хрещатик» та пересадку зачинено на вхід та вихід.
Надійшов анонімний дзвінок про мінування!
Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки. pic.twitter.com/ZznmPxgpIp
3 листопада у Києві закрили станцію метро «Хрещатик» через повідомленні про замінування. У результаті перевірки вибухонебезпечних предметів не виявлено.
Також 3 листопада, невідомий «замінував» ТЦ «Глобус» на Майдані Незалежності.
У неділю, 1 листопада, вранці до столичної поліції надійшло три повідомлення про замінування різних об’єктів на території Печерського району, зокрема і мосту Патона. У результаті перевірок вибухотехніки ніяких небезпечних предметів не знайшли.
Того ж дня у столиці затримали «мінера» мосту Патона. Свій вчинок правопорушник пояснити не зміг, оскільки перебував у стані алкогольного сп’яніння.