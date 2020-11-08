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    Невідомі «замінували» одну з центральних станцій київського метро

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    У Києві закрили станцію метро&nbsp;&laquo;Хрещатик&raquo; після повідомлення про замінування - Невідомі «замінували» одну з центральних станцій київського метро
    У Києві закрили станцію метро «Хрещатик» після повідомлення про замінування

    Станція «Хрещатик» та пересадка закриті на вхід і вихід

    Станція Київського метрополітену «Хрещатик», а також пересадка, закриті для пасажирів у зв'язку з анонімним повідомленням про замінування.

    Про це повідомила пресслужба КП «Київський метрополітен».

    «Станція «Хрещатик» і пересадка закриті на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування», - йдеться у повідомленні.

    Інформація про відкриття станції буде опублікована відразу після завершення перевірки.

    3 листопада у Києві закрили станцію метро «Хрещатик» через повідомленні про замінування. У результаті перевірки вибухонебезпечних предметів не виявлено.

    Також 3 листопада, невідомий «замінував» ТЦ «Глобус» на Майдані Незалежності.

    У неділю, 1 листопада, вранці до столичної поліції надійшло три повідомлення про замінування різних об’єктів на території Печерського району, зокрема і мосту Патона. У результаті перевірок вибухотехніки ніяких небезпечних предметів не знайшли.

    Того ж дня у столиці затримали «мінера» мосту Патона. Свій вчинок правопорушник пояснити не зміг, оскільки перебував у стані алкогольного сп’яніння. 

    метро замінування Хрещатик
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