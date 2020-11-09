За тиждень у Києві сталося 11 «замінувань»

Для перевірки інформації про мінування об'єктів на місце виїжджали рятувальники, поліція, СБУ

Впродовж минулого тижня, з 2 по 8 листопада, пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону здійснено 192 виїзди. З них вогнеборці ліквідували 61 пожежу та 4 аварії. Для надання допомоги громадянам рятувальні підрозділи задіювалися 10 разів, ще 41 – для допомоги іншим службам столиці. Протягом тижня на пожежах врятовано 2 особи.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Протягом тижня в екосистемах міста пожеж не було. Всього з початку року здійснено 427 виїздів та ліквідовано загоряння на площі 132,982 га.

За вказаний період на водних об’єктах Києва загиблих та врятованих не було. Всього з початку 2020 року на водних об'єктах міста врятовано 8 осіб та загинули 42 особи, а саме: на р. Дніпро - 15 осіб, на озерах - 16 осіб, на інших водоймах міста - 11 осіб.

За тиждень виїздів на проведення дезінфекції не було.

Протягом даного періоду підрозділами гарнізону для спільного відпрацювання з МВС та СБУ інформації щодо мінування об’єктів міста здійснено 11 виїздів на виявлення підозрілих предметів. Всього за 2020 рік здійснено таких 325 виїздів (за аналогічний період 2019 року 535 виїздів). У трьох випадках були виявлені вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, 3 листопада у Києві закрили станцію метро «Хрещатик» через повідомленні про замінування. У результаті перевірки вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Також 3 листопада, невідомий «замінував» ТЦ «Глобус» на Майдані Незалежності.

8 листопада ввечері станція Київського метрополітену «Хрещатик», а також пересадка були закриті для пасажирів у зв'язку з анонімним повідомленням про замінування.