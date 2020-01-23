У Києві затримали «на гарячому» іноземця, який вдерся до квартири



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Обравши помешкання на другому поверсі, зловмисник розбив каменем вікно та заліз всередину Фото: Нацполіція

Злочинним намірам чоловіка завадила сигналізація, яка спрацювала у квартирі

На вулиці Андрія Малишка у Дніпровському районі Києва правоохоронці затримали іноземця, який намагався пограбувати квартиру.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Близько 20-ї години на пульт централізованого спостереження надійшло повідомлення про те, що у квартирі спрацювала сигналізація. Впродовж трьох хвилин наряд поліції охорони прибув за вказаною адресою.

Під час огляду багатоповерхівки правоохоронці побачили на другому поверсі розбите вікно та чоловіка всередині квартири. Поліцейські затримали його та доставили до Дніпровського управління поліції.

Ним виявився іноземець 1986 року народження, який кілька днів тому приїхав до столиці. Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15 та ч. 3 ст. 185 (Замах на крадіжку) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.