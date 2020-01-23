У Києві іноземець задурив пенсіонера і викрав усі його заощадження (фото)



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Грабіжником виявився громадянин Румунії, 1981 року народження Фото: Прокуратура Києва

Правоохоронці оперативно затримали грабіжника

Столичним правоохоронцям вдалося встановити та затримати чоловіка, який проник у квартиру 83-річного пенсіонера та відібрав у нього близько 100 тис. гривень.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Так, 21 січня 2020 року до Солом’янського управління поліції Києва надійшло повідомлення про те, що чоловік, зустрівши на вулиці літнього киянина, запропонував йому участь в акції з одержання безкоштовної побутової техніки. Надалі під приводом особистої передачі подарунка чоловік потрапив до квартири потерпілого, де, скориставшись нагодою, відібрав у нього близько 100 тис. гривень заощаджень.

Зловмисника викрила донька пенсіонера, яка намагалася його затримати, проте безуспішно.

За результатами розшукових заходів 22 січня працівникам поліції вдалося затримати нападника. Ним виявився громадянин Румунії, 1981 року народження. Під час невідкладного обшуку за місцем його мешкання вилучено понад 76 тис. гривень та 1200 доларів США.

Наразі за погодження Київською місцевою прокуратурою № 9 слідчими Солом’янського управління поліції затриманому повідомлено про підозру за ч.3 ст.186 КК України (грабіж, поєднаний з проникненням у житло). Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають.