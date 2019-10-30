Поліція затримала іноземця, який «замінував» вантажівку на київському ринку



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Правоохоронці оглянули вантажівку і територію ринку, але жодних підозрілих предметів не виявили Фото: Нацполіція

Рік тому «мінер» вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічного злочину

До Деснянського управління поліції надійшла інформація від невідомого про те, що на овочевому ринку на вулиці Електротехнічній замінована вантажівка. На адресу негайно виїхала слідчо-оперативна група та фахівці профільних служб. Вони ретельно оглянули територію, але жодних підозрілих предметів чи речовин не виявили.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Поки працівники карного розшуку районного управління поліції встановлювали власника мобільного телефону, правопорушник зателефонував знову та повідомив про своє місцезнаходження.

Зловмисника затримав наряд патрульної поліції та доставив до територіального управління поліції. Ним виявився 46-річний іноземець, який довгий час мешкає в Україні.

Правоохоронці встановили, що рік тому «мінер» вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічного злочину та суд обрав йому покарання у вигляді трьох років умовно.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.