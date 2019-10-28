Понад 100 пожеж і чотири «мінування»: у столичних рятувальників був неспокійний тиждень



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Минулого тижня на пожежах загинуло двоє людей

Минулого тижня (з 21 по 27 жовтня) пожежно-рятувальні підрозділи Київського гарнізону здійснили 210 виїздів на ліквідацію пожеж та надзвичайних ситуацій.

За даний тиждень столичні вогнеборці ліквідували 116 пожеж та 7 аварій. За даний період на пожежах загинуло 2 людини, травмовано 6 та врятовано 4 людини. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Для надання допомоги громадянам рятувальні підрозділи задіювалися 11 разів, ще 11 – для допомоги іншим службам столиці.

Протягом тижня в екосистемах міста виникло 5 пожеж на площі 0,08 га. Загалом з початку року здійснено 513 виїздів та ліквідовано загоряння на площі 152,164 га.

Протягом даного періоду підрозділи гарнізону здійснили 4 виїзди для спільного відпрацювання з МВС та СБУ інформації щодо мінування об'єктів міста. Всього за 2019 рік здійснено 527 таких виїздів (за аналогічний період 2018 року – 148 виїздів).

На водних об’єктах міста протягом тижня загиблих немає. Всього з початку 2019 року на водних об'єктах Києва загинуло 72 особи, а саме: на р. Дніпро — 32 особи, на озерах — 27 осіб, на інших водоймах міста — 13 осіб. Всього врятовано 25 людей.

Як повідомлялося, у ніч на понеділок, 28 жовтня, у Гідропарку горіло кафе «Колиба».