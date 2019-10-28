В Одесі «замінували» аеропорт та готель
Повідомлення про «замінування» надійшло на електронну пошту поліції
Одеські правоохоронці у понеділок, 28 жовтня, перевіряють інформацію про мінування готелю та аеропорту.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.
«Повідомлення про те, що в одному з готелів на вулиці Пушкінській та на території Міжнародного аеропорту «Одеса» закладено вибуховий механізм, надійшло на електронну пошту поліції», - заявили правоохоронці.
Для обстеження об'єктів і прилеглої до них території направлені слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, працівники ДСНС та кінологи.
Нагадаємо, поліцейські затримали зловмисника, який 25 жовтня надав неправдиве повідомлення про замінування Запорізької атомної електростанції.
До слова, у Харкові 8 жовтня невідомий зловмисник «замінував» 53 об’єкти.