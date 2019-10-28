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    В Одесі «замінували» аеропорт та готель

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    В Одесі «замінували» аеропорт та готель

    Повідомлення про «замінування» надійшло на електронну пошту поліції

    Одеські правоохоронці у понеділок, 28 жовтня, перевіряють інформацію про мінування готелю та аеропорту.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

    «Повідомлення про те, що в одному з готелів на вулиці Пушкінській та на території Міжнародного аеропорту «Одеса» закладено вибуховий механізм, надійшло на електронну пошту поліції», - заявили правоохоронці.

    Для обстеження об'єктів і прилеглої до них території направлені слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, працівники ДСНС та кінологи.

    Нагадаємо, поліцейські затримали зловмисника, який 25 жовтня надав неправдиве повідомлення про замінування Запорізької атомної електростанції.

    До слова, у Харкові 8 жовтня невідомий зловмисник «замінував» 53 об’єкти.

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