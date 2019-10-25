Анонім «замінував» Запорізьку атомну електростанцію



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За місцем проживання поліцейські виявили телефон, з якого чоловік здійснив дзвінок

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років

Поліцейські затримали зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про замінування Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Черкаської області.

«25 жовтня до поліції Черкащини надійшло повідомлення про те, що Запорізька атомна електростанція замінована. Дана інформація була негайно передана колегам із Запорізької області. Разом з тим оперативники Черкаської області почали проводити заходи з метою встановлення особи, яка могла вчинити дане кримінальне правопорушення», - заявили в поліції.

Зазначається, що в результаті проведених оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили псевдомінера менше, ніж за годину.

«Неправдиве повідомлення про замінування надав житель одного із сіл Чорнобаївського району. За місцем його проживання поліцейські виявили телефон, з якого чоловік здійснив дзвінок. Зловмисник у вчиненому зізнався», - зазначили в поліції.

За вказаним фактом Чорнобаївським відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Нагадаємо, Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру 29-річному громадянину Російської Федерації, який надав неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на залізничному вокзалі Києва.

До слова, у Харкові 8 жовтня невідомий зловмисник «замінував» 53 об’єкти.

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