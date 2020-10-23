Поліція затримала молодика, що справляв потребу на Алеї Героїв Небесної сотні (фото, відео)



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21-річний студент осквернив пам'ять Героїв Небесної сотні Фото: Нацполіція

Студенту загрожує штраф або арешт на пів року

Співробітники Печерського управління поліції затримали 21-річного студента третього курсу одного з вишів столиці за підозрою у вчиненні хуліганських дій на Алеї Героїв Небесної сотні.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 22 жовтня, на спецлінію 102 від представника волонтерської групи надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік справляв природну потребу на Алеї Героїв Небесної сотні. Відповідне відео було оприлюднено у телеграм-каналі одного з інформаційних порталів.

За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група для проведення першочергових слідчих дій. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі з затриманим проводяться першочергові слідчі дії. Свої протиправні дії молодик пояснив тим, що перебував у стані алкогольного сп’яніння.

У рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, поліцейські встановлюватимуть усі обставини та причини скоєного.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.