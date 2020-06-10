Поліція затримала проректора київського університету на хабарі від іноземців (фото)



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Затримання посадовця відбулося після отримання ним зазначеної суми коштів Фото: Нацполіція

Проректор вимагав кошти за сприяння в отриманні документів для в’їзду іноземцям шляхом оформлення запрошень на навчання

Столичними правоохоронцями затримано проректора з міжнародних зв'язків одного з київських університетів під час одержання неправомірної вигоди у сумі 224 тис. гривень.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Згідно з матеріалами слідства, проректор вимагав вказані кошти за сприяння в отриманні документів для в’їзду на територію України 8 іноземцям шляхом оформлення запрошень на навчання.

Затримання чоловіка відбулося 9 червня у приміщенні університету безпосередньо після отримання ним зазначеної суми коштів.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії та вирішуються питання повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 368-3 (Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України та обрання затриманому запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.