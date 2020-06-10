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    Поліція затримала проректора київського університету на хабарі від іноземців (фото)

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    <p>Затримання посадовця відбулося після отримання ним зазначеної суми коштів</p> - Поліція затримала проректора київського університету на хабарі від іноземців (фото)

    Затримання посадовця відбулося після отримання ним зазначеної суми коштів

    Фото: Нацполіція

    Проректор вимагав кошти за сприяння в отриманні документів для в’їзду іноземцям шляхом оформлення запрошень на навчання

    Столичними правоохоронцями затримано проректора з міжнародних зв'язків одного з київських університетів під час одержання неправомірної вигоди у сумі 224 тис. гривень.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    Згідно з матеріалами слідства, проректор вимагав вказані кошти за сприяння в отриманні документів для в’їзду на територію України 8 іноземцям шляхом оформлення запрошень на навчання.

    Затримання чоловіка відбулося 9 червня у приміщенні університету безпосередньо після отримання ним зазначеної суми коштів.

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    Поліція затримала проректора київського університету на хабарі від іноземців (фото)
    Поліція затримала проректора київського університету на хабарі від іноземців (фото)
    Поліція затримала проректора київського університету на хабарі від іноземців (фото)
    Поліція затримала проректора київського університету на хабарі від іноземців (фото)
    Поліція затримала проректора київського університету на хабарі від іноземців (фото)

    Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії та вирішуються питання повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 368-3 (Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України та обрання затриманому запобіжного заходу.

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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