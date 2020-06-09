У Харкові СБУ затримала на хабарі лікаря-психіатра (фото)

Затримали підозрювану у її робочому кабінеті під час одержання останньої частини хабаря у $150

Затримали підозрювану у її робочому кабінеті під час одержання останньої частини хабаря у $150

Оперативники спецслужби встановили, що лікар-психіатр вимагала з чоловіка $1 тис. за сприяння в отриманні відповідної групи інвалідності

Служба безпеки України викрила і затримала на одержанні хабара лікаря комунального некомерційного підприємства «Міський психоневрологічний диспансер № 3» Харківської міськради.

Оперативники спецслужби встановили, що лікар-психіатр, яка має вищу кваліфікаційну категорію, вимагала з місцевого мешканця $1 тис. за сприяння в отриманні відповідної групи інвалідності.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували одержання лікарем першої частини хабара у сумі $850.

Фото: пресцентр СБУ

Затримали хабарницю у її робочому кабінеті під час одержання останньої частини неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрання стосовно неї міри запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення можливої причетності інших медичних працівників до протиправної діяльності.

Операція з викриття хабарниці відбувалася спільно зі слідчими Московського райвідділу поліції ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури № 4.