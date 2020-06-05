  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Міносвіти назвали причину обшуків у київському університеті імені Шевченка

    • Розсилка
    <p>4 червня ЗМІ повідомили, що правоохоронці&nbsp;проводять обшуки&nbsp;в головному корпусі Київського національного університету імені Шевченка</p> - У Міносвіти назвали причину обшуків у київському університеті імені Шевченка

    4 червня ЗМІ повідомили, що правоохоронці проводять обшуки в головному корпусі Київського національного університету імені Шевченка

    Глава Міносвіти запевняє, що мова йде не про корупцію, а лише про перевірку освітнього процесу

    Обшуки в головному корпусі Київського національного університету імені Тараса Шевченка не пов'язані з корупцією.

    Про це заявила в.о. глави Міністерства освіти і науки Любомира Мандзій в ефірі hromadske.

    Перед цим в поліції заявили ЗМІ, що обшуки пов'язані з корупцією.

    «Маю інформацію дещо іншу. Йдеться про перевірку організації освітнього процесу на юридичному факультеті університету імені Тараса Шевченка. Університет підготував всі необхідні документи на вимогу правоохоронних органів», - сказала Мандзій.

    Глава Міносвіти запевняє, що мова йде не про корупцію, а лише про перевірку освітнього процесу на окремому факультеті.

    «Був запит і було відповідне рішення правоохоронних органів про виїмку документів за конкретним запитом. Йдеться про організацію освітнього процесу, зокрема навчання іноземців на юридичному факультеті», - розповіла вона.

    Нагадаємо, 4 червня стало відомо, що правоохоронці проводять обшуки в головному корпусі Київського національного університету імені Шевченка. Повідомлялося, що причиною всьому став хабар.

    Київ міністр Міністерство освіти і науки корупція в Україні хабар освіта навчання університет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ