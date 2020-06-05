У Міносвіти назвали причину обшуків у київському університеті імені Шевченка



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4 червня ЗМІ повідомили, що правоохоронці проводять обшуки в головному корпусі Київського національного університету імені Шевченка

Глава Міносвіти запевняє, що мова йде не про корупцію, а лише про перевірку освітнього процесу

Обшуки в головному корпусі Київського національного університету імені Тараса Шевченка не пов'язані з корупцією.

Про це заявила в.о. глави Міністерства освіти і науки Любомира Мандзій в ефірі hromadske.

Перед цим в поліції заявили ЗМІ, що обшуки пов'язані з корупцією.

«Маю інформацію дещо іншу. Йдеться про перевірку організації освітнього процесу на юридичному факультеті університету імені Тараса Шевченка. Університет підготував всі необхідні документи на вимогу правоохоронних органів», - сказала Мандзій.

Глава Міносвіти запевняє, що мова йде не про корупцію, а лише про перевірку освітнього процесу на окремому факультеті.

«Був запит і було відповідне рішення правоохоронних органів про виїмку документів за конкретним запитом. Йдеться про організацію освітнього процесу, зокрема навчання іноземців на юридичному факультеті», - розповіла вона.

Нагадаємо, 4 червня стало відомо, що правоохоронці проводять обшуки в головному корпусі Київського національного університету імені Шевченка. Повідомлялося, що причиною всьому став хабар.