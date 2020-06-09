СБУ викрила посередника з майнових спорів, який пропонував за $100 тис. «владнати» питання



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Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та можливої причетності судді Господарського суду до корупційної схеми Фото: пресцентр СБУ

Спецслужба затримала у столиці арбітражного керуючого на вимаганні грошей з керівника міжнародної компанії

Служба безпеки України викрила арбітражного керуючого, причетного до вимагання грошей від керівника столичної компанії з іноземними інвестиціями. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, за 175 тис. гривень фігурант обіцяв бізнесмену передати компанії в оренду заставне майно, а також затвердити порядок його реалізації.

Для проведення оборудки він залучив посередника.

Оперативники спецслужби задокументували факт одержання арбітражним керуючим 50 тисяч гривень – першої частини хабара.

Правоохоронці затримали фігуранта відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 75 тис. гривень. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження ч. 4 ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Заходи з викриття протиправної діяльності проводились спільно з Подільським управлінням поліції ГУ Національної поліції в м. Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №7.