У Чорнобильській зоні запрацював завод з переробки радіоактивних відходів

Про це повідомили в Державному агентстві з управління зоною відчуження.

Підприємство розташоване на промисловому майданчику «Чорнобильська АЕС». За перший тиждень роботи воно успішно переробило 2755 кілограмів рідких радіоактивних відходів.

«У процесі переробки рідкі відходи проходять декілька стадій і в результаті шляхом цементування перетворюються на тверді радіоактивні відходи, які є більш безпечною формою зберігання та захоронення РАВ», — пояснили в держагентстві.

За перший тиждень роботи на підприємстві зібрали 34 упаковки відходів, зараз вони знаходяться в залі витримки.

Після витримки і проведення радіаційного контролю упаковки спрямують на захоронення в спеціально обладнане приповерхневе сховище.

Проект будівництва цього заводу затвердили ще в 2001 році, завершили будівництво в 2014 році. Ввели в експлуатацію об’єкт із затримкою, бо після затвердження нових будівельних норм виникла необхідність реконструкції систем протипожежного захисту, захисту від блискавок і виконання робіт з утеплення зовнішніх стін.