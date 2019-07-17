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    У Чорнобильській зоні запрацював завод з переробки радіоактивних відходів

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    У Чорнобильській зоні запрацював завод з переробки радіоактивних відходів

    За перший тиждень роботи на підприємстві зібрали 34 упаковки відходів

    У зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції розпочав роботу завод з переробки рідких радіоактивних відходів (РАВ).

    Про це повідомили в Державному агентстві з управління зоною відчуження.

    Підприємство розташоване на промисловому майданчику ДПС«Чорнобильська АЕС». За перший тиждень роботи воно успішно переробило 2755 кілограмів рідких радіоактивних відходів.

    «У процесі переробки рідкі відходи проходять декілька стадій і в результаті шляхом цементування перетворюються на тверді радіоактивні відходи, які є більш безпечною формою зберігання та захоронення РАВ», — пояснили в держагентстві.

    За перший тиждень роботи на підприємстві зібрали 34 упаковки відходів, зараз вони знаходяться в залі витримки.

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    У Чорнобильській зоні запрацював завод з переробки радіоактивних відходів
    У Чорнобильській зоні запрацював завод з переробки радіоактивних відходів
    У Чорнобильській зоні запрацював завод з переробки радіоактивних відходів
    У Чорнобильській зоні запрацював завод з переробки радіоактивних відходів
    У Чорнобильській зоні запрацював завод з переробки радіоактивних відходів
    У Чорнобильській зоні запрацював завод з переробки радіоактивних відходів

    Після витримки і проведення радіаційного контролю упаковки спрямують на захоронення в спеціально обладнане приповерхневе сховище.

    Проект будівництва цього заводу затвердили ще в 2001 році, завершили будівництво в 2014 році. Ввели в експлуатацію об’єкт із затримкою, бо після затвердження нових будівельних норм виникла необхідність реконструкції систем протипожежного захисту, захисту від блискавок і виконання робіт з утеплення зовнішніх стін.

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