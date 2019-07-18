У зоні ЧАЕС зловили збирача радіаційного брухту (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У машині виявили 49 прутів із арматури та моток металевого дроту Фото: Нацполіція

Чоловік намагався перемістити металобрухт до свого дому для використання у господарстві

У зоні відчуження ЧАЕС чоловік намагався перемістити металобрухт до своєї оселі без надання передбаченого законом дозволу та без проведення дозиметричного контрою.

Порушника виявили правоохоронці 16 липня під час патрулювання території зони ЧАЕС. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На лісовій дорозі Дитятківського лісництва «Північна Пуща» поліцейські зупинили водія автомобіля Ford, 34-річного мешканця с. Дитятки Іванківського району Київщини.

Під час огляду легковика правоохоронці виявили та вилучили 49 прутів із арматури та один моток металевого дроту. Чоловік намагався перемістити металобрухт до свого дому для використання у господарстві.

За даним фактом слідчим відділу поліції ЧАЕС відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 271 Кримінального кодексу України «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки». Санкція статті передбачає штраф від п’ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від одного до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.