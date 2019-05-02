Поліція зловила «мінера» залізничного вокзалу Києва (фото)



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Підозрюваний у неправдивому повідомленні про мінування - 24-річний харків'янин Фото: Нацполіція

Молодику загрожує до шести років позбавлення волі

У Києві правоохоронці затримали підозрюваного у неправдивому замінуванні Центрального залізничного вокзалу. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Вночі до поліції зателефонував невідомий і повідомив, що через кілька хвилин відбудеться вибух на центральному залізничному вокзалі. Спеціалісти профільних служб відразу виїхали на місце для перевірки.

У результаті ретельного огляду приміщення вокзалу та прилеглої території жодних підозрілих предметів і речовин не виявлено. Під час відпрацювання місця події правоохоронці евакуювали понад 600 осіб.

Поліцейські встановили, що дзвінок про замінування надійшов через таксофон, який знаходиться на вулиці Великій Васильківський у Печерському районі столиці.

Відпрацьовуючи територію, патрульні поліцейські за підозрою у вчиненні цього злочину викрили 24-річного харків’янина. Молодика затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, з ним спілкуються слідчі.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, вночі 2 травня на Центральному залізничному вокзалі Києва провели евакуацію людей. Пасажирів і проводжаючих попросили терміново залишити приміщення через повідомлення про замінування.