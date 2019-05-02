Вночі з Центрального залізничного вокзалу Києва евакуювали людей (фото, відео)



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Вхід до будівлі вокзалу закрили, біля дверей чергували правоохоронці Фото: Інформатор

Надійшло повідомлення про мінування будівлі вокзалу

У четвер, 2 травня, на Центральному залізничному вокзалі Києва провели евакуацію людей. Пасажирів і проводжаючих попросили терміново залишити приміщення. Це пов'язано з повідомленням, в якому говорилося про мінування вокзалу.

Повідомлення про можливу загрозу надійшло на лінію екстрених служб близько 3:00. Про це повідомляє Інформатор.

Пасажирів попросили покинути приміщення Центрального і Південного залізничних вокзалів, вхід в будівлі оточили. Біля дверей чергували правоохоронці.

За попередніми даними, невідомий повідомив про мінування вокзалу з телефону, розташованого недалеко від кінотеатру «Київ». До будівлі кінотеатру попрямували екіпажі патрульної поліції, щоб затримати «мінера».

На місце прибули рятувальники і вибухотехніки, які займаються пошуком можливих вибухонебезпечних речовин. Також на місці чергувала карета швидкої допомоги.

Підземні виходи на перони продовжували працювати, і саме туди перенаправляли всіх пасажирів. Рух поїздів не затримували.

За результатами перевірки правоохоронці не виявили вибухових речовин на території Центрального вокзалу. Близько 4:00 нормальне функціонування об'єкта відновлено.

Нагадаємо, 30 квітня через повідомлення про замінування евакуювали персонал і відвідувачів гіпермаркету «Ашан», який знаходиться за адресою вулиця Антоновича, 167 у Києві.