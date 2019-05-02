  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вночі з Центрального залізничного вокзалу Києва евакуювали людей (фото, відео)

    • Розсилка
    Вхід до будівлі вокзалу закрили, біля дверей чергували правоохоронці - Вночі з Центрального залізничного вокзалу Києва евакуювали людей (фото, відео)
    Вхід до будівлі вокзалу закрили, біля дверей чергували правоохоронці
    Фото: Інформатор

    Надійшло повідомлення про мінування будівлі вокзалу

    У четвер, 2 травня, на Центральному залізничному вокзалі Києва провели евакуацію людей. Пасажирів і проводжаючих попросили терміново залишити приміщення. Це пов'язано з повідомленням, в якому говорилося про мінування вокзалу.

    Повідомлення про можливу загрозу надійшло на лінію екстрених служб близько 3:00. Про це повідомляє Інформатор.

    Пасажирів попросили покинути приміщення Центрального і Південного залізничних вокзалів, вхід в будівлі оточили. Біля дверей чергували правоохоронці.

    Читайте також

    За попередніми даними, невідомий повідомив про мінування вокзалу з телефону, розташованого недалеко від кінотеатру «Київ». До будівлі кінотеатру попрямували екіпажі патрульної поліції, щоб затримати «мінера».

    На місце прибули рятувальники і вибухотехніки, які займаються пошуком можливих вибухонебезпечних речовин. Також на місці чергувала карета швидкої допомоги.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Вночі з Центрального залізничного вокзалу Києва евакуювали людей (фото, відео)
    Вночі з Центрального залізничного вокзалу Києва евакуювали людей (фото, відео)
    Вночі з Центрального залізничного вокзалу Києва евакуювали людей (фото, відео)
    Вночі з Центрального залізничного вокзалу Києва евакуювали людей (фото, відео)
    Вночі з Центрального залізничного вокзалу Києва евакуювали людей (фото, відео)
    Вночі з Центрального залізничного вокзалу Києва евакуювали людей (фото, відео)
    Вночі з Центрального залізничного вокзалу Києва евакуювали людей (фото, відео)
    Вночі з Центрального залізничного вокзалу Києва евакуювали людей (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Підземні виходи на перони продовжували працювати, і саме туди перенаправляли всіх пасажирів. Рух поїздів не затримували.

    За результатами перевірки правоохоронці не виявили вибухових речовин на території Центрального вокзалу. Близько 4:00 нормальне функціонування об'єкта відновлено.

    Нагадаємо, 30 квітня через повідомлення про замінування евакуювали персонал і відвідувачів гіпермаркету «Ашан», який знаходиться за адресою вулиця Антоновича, 167 у Києві.

    Читайте також
    Київ потяг замінування рятувальники поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ