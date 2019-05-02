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    Події в Україні

    У Харкові замінували аеропорт і залізничний вокзал

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    Працівники слідчо-оперативних груп територіальних відділів поліції та фахівці вибухотехнічного управління проводять перевірку - У Харкові замінували аеропорт і залізничний вокзал
    Працівники слідчо-оперативних груп територіальних відділів поліції та фахівці вибухотехнічного управління проводять перевірку

    Наразі з аеропорту і вокзалу евакуюють людей

    У Харкові сьогодні, 2 травня, до поліції надійшло повідомлення про замінування аеропорту та залізничного вокзалу. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

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    Зазначається, що наразі з аеропорту і вокзалу евакуюють людей.

    «Інформація про закладення вибухівки у харківському аеропорту та залізничному вокзалі надійшла до поліції 2 травня близько 10:15. Проводиться огляд приміщень та прилеглої території», — йдеться у повідомленні.

    За адресою виїхали працівники слідчо-оперативних груп територіальних відділів поліції та фахівці вибухотехнічного управління. 

    Нагадаємо, цієї ночі з Центрального залізничного вокзалу Києва евакуювали людей.

    Як повідомлялося, 30 квітня через повідомлення про замінування евакуювали персонал і відвідувачів гіпермаркету «Ашан», який знаходиться за адресою вулиця Антоновича, 167 у Києві. 

     

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