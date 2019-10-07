Поліція знайшла малолітніх втікачів, які всю ніч гуляли на Троєщині



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Поліція передала втікачів батькам Фото: Нацполіція

Жінка повідомила поліції про зникнення двох її синів

У суботу, 5 жовтня, ввечері до оболонських поліцейських звернулася жінка і повідомила, що двоє її синів (6 і 12 років) не повернулися додому. Правоохоронці відразу почали пошуки.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, під час спілкування з жінкою правоохоронці встановили, що діти можуть перебувати у товариша, який живе на Троєщині.

Аби перевірити цю інформацію, поліцейські вирушили до імовірного місця перебування хлопчиків. З‘ясувалося, що вони дійсно були у товариша, утім матір розповіла, що разом із ними зник її 8-річний син.

Оперативники почали відпрацювання району. Орієнтування передали усім поліцейським міста. Однак патрулювання району вночі не увінчалися успіхом.

Уже вранці співробітники Оболонського та Деснянського управлінь поліції разом із оперативниками столичного главку поліції почали перевіряти торгові і торгово-розважальні заклади. В одному із них камери відеонагляду зафіксували втікачів, а згодом двох братиків помітили на вулиці, а їхній товариш сам повернувся додому.

Їх передали батькам, із якими співробітники ювенальної поліції провели профілактичні бесіди і склали на них адміністративні протоколи за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.