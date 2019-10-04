Трагедія у Києві: восьмикласник упав з десятого поверху
Одна з версій, які розглядають правоохоронці, - самогубство
У четвер, 3 жовтня, на вулиці Миколи Закревського, 95В у Києві сталася трагедія. В результаті падіння з висоти загинув підліток 2005 року народження.
Виклик на лінію «102» надійшов близько 19:20. Про це повідомляє Інформатор.
Як з'ясували поліцейські, хлопець 2005 року народження проживав в одній із квартир цього будинку. З невідомих причин він вистрибнув з загального балкона 10 поверху 25-поверхового будинку.
Лікарям, які прибули на місце, залишалося лише констатувати дитини.
За словами правоохоронців, основна версія - самогубство.
Хлопчик навчався у восьмому класі однієї зі столичних шкіл.
На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту встановлюються.
Як повідомлялося, на вулиці Новопольовій, 97А у Києві у будинку між шостим і сьомим поверхами знайшли повішеного хлопця.