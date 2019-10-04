Трагедія у Києві: восьмикласник упав з десятого поверху



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хлопчик упав із загального балкона 10-го поверху 25-поверхового будинку Фото: Інформатор

Одна з версій, які розглядають правоохоронці, - самогубство

У четвер, 3 жовтня, на вулиці Миколи Закревського, 95В у Києві сталася трагедія. В результаті падіння з висоти загинув підліток 2005 року народження.

Виклик на лінію «102» надійшов близько 19:20. Про це повідомляє Інформатор.

Як з'ясували поліцейські, хлопець 2005 року народження проживав в одній із квартир цього будинку. З невідомих причин він вистрибнув з загального балкона 10 поверху 25-поверхового будинку.

Лікарям, які прибули на місце, залишалося лише констатувати дитини.

За словами правоохоронців, основна версія - самогубство.

Хлопчик навчався у восьмому класі однієї зі столичних шкіл.

На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту встановлюються.

Як повідомлялося, на вулиці Новопольовій, 97А у Києві у будинку між шостим і сьомим поверхами знайшли повішеного хлопця.