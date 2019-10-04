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    Новини

    Трагедія у Києві: восьмикласник упав з десятого поверху

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    Хлопчик упав із загального балкона 10-го поверху 25-поверхового будинку - Трагедія у Києві: восьмикласник упав з десятого поверху
    Хлопчик упав із загального балкона 10-го поверху 25-поверхового будинку
    Фото: Інформатор

    Одна з версій, які розглядають правоохоронці, - самогубство

    У четвер, 3 жовтня, на вулиці Миколи Закревського, 95В у Києві сталася трагедія. В результаті падіння з висоти загинув підліток 2005 року народження.

    Виклик на лінію «102» надійшов близько 19:20. Про це повідомляє Інформатор.

    Як з'ясували поліцейські, хлопець 2005 року народження проживав в одній із квартир цього будинку. З невідомих причин він вистрибнув з загального балкона 10 поверху 25-поверхового будинку.

    Лікарям, які прибули на місце, залишалося лише констатувати дитини.

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    Трагедія у Києві: восьмикласник упав з десятого поверху
    Трагедія у Києві: восьмикласник упав з десятого поверху
    Трагедія у Києві: восьмикласник упав з десятого поверху
    Фото: Інформатор

    За словами правоохоронців, основна версія - самогубство.

    Хлопчик навчався у восьмому класі однієї зі столичних шкіл.

    На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту встановлюються.

    Як повідомлялося, на вулиці Новопольовій, 97А у Києві у будинку між шостим і сьомим поверхами знайшли повішеного хлопця.

    Національна поліція України Київ діти смерть самогубство кияни
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