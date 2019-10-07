Викинувся з вікна через булінг: з’явилися деталі смерті українського школяра у Шанхаї



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Тітка 13-річного Вані Лю заявила, що вчитель відкрито називав хлопця «іншим» і вважав, що українцю в Китаї не місце

На лівій руці перед смертю хлопчик написав «Жертва шанхайської освіти»

У китайському Шанхаї 13-річний школяр з України Ваня Лю вистрибнув з вікна квартири на 13 поверсі через булінг з боку вчителя. Подробицями трагедії поділилася тітка хлопчика Ганна Артеменко.

Про це пише видання «Факти».

За її словами, вчитель хлопчика Чжан Сяо Цюнь – прихильник нацистської ідеології. Він відкрито називав Ваню «іншим» і вважав, що українцю в Китаї не місце.

«Проблеми тривали близько двох років. Іван розповідав, що цей вчитель міг не тільки образити його, але й побити. Міг вибити з-під нього стілець, бити палицею по руках, смикати за вуха, вдарити головою об парту, штовхати ногами Ванін рюкзак. Він регулярно застосовував насильство. Не кажучи вже про нескінченні образи. Він при всіх говорив, що Вані тут не місце, регулярно кричав: «Їдь до своєї України!» – розповіла Ганна Артеменко.

Зазначається, що під гарячу руку вчителеві траплялися й інші діти. Майже містичним збігом, наприклад, можна вважати той факт, що в морзі Вані дістався бейджик іншого учня його ж школи, який покінчив з собою у 2017 році. Та дитина теж викинулася з вікна.

А у 2018 році дівчинка з цієї школи кинулася зі шкільного вікна і теж розбилася на смерть.

«Ми намагаємося з'ясувати, що в той день сталося в школі. Але очевидно, що це пов'язано з терором з боку вчителя, який тривав кілька років. На лівій руці Ваня написав «Жертва шанхайської освіти», а навколо намалював символи неонацизму – ті самі, які їм нав'язував вчитель», – додала тітка хлопчика.

За її словами, місцева поліція в розслідуванні не зацікавлена. Батькам доводиться шукати справедливості самим.

Раніше повідомлялося, що свідоцтво про смерть батькам можуть видати тільки за умови, що вони відмовляються від претензій до представників системи освіти.