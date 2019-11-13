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    Поліція знесла намет учасників акції протесту біля Нацбанку (відео)

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    Акція протесту під Національним банком - Поліція знесла намет учасників акції протесту біля Нацбанку (відео)
    Акція протесту під Національним банком
    Фото: Главком

    Під час демонтажу намету сталася штовханина

    Сьогодні, 13 листопада, вранці представники громадської організації розпочали акцію під стінами Нацбанку. При цьому вони встановили військовий намет, який перешкоджав вільному руху пішоходів і зайняв частину дороги.

    Для відновлення безперешкодного проходу та автомобільного проїзду правоохоронці звернулися до організаторів акції із проханням демонтувати намет. У відповідь учасники заходу розпочали словесну перепалку та відмовилися виконувати вимогу поліцейських. Тож правоохоронці демонтували намет самотужки, при цьому виникла штовханина. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Згодом представники громадської організації звернулися до поліції із повідомленням про пошкодження намету. Тож на місце події прибула слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

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    Поліція знесла намет учасників акції протесту біля Нацбанку (відео)
    Поліція знесла намет учасників акції протесту біля Нацбанку (відео)

    Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані в Печерському управлінні поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде прийняте відповідне правове рішення.

    Як повідомляють ЗМІ, протестувальники вимагають відставки керівників Нацбанку в особі Якова Смолія та його заступниці Катерини Рожкової.

    Національна поліція України Київ Національний банк протести у Києві
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