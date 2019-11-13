Справа VAB Банку: Антикорупційний суд відправив Каленського під домашній арешт



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Обвинувачення на адресу Миколи Каленського полягають у його згоді із завищеною оцінкою майна Фото: bank.gov.ua

Микола Каленський є одним із фігурантів справи про заволодіння 1,2 млрд грн кредиту, наданого ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту члену ради НБУ Миколі Каленському, який є одним із фігурантів справи про заволодіння 1,2 млрд грн кредиту, наданого ПАТ «ВіЕйБі Банк». Про це повідомляє «Укрінформ».

Сторона захисту заявляла про необґрунтованість обвинувачень і неможливість тримання підозрюваного під вартою з огляду на його вік та фізичний стан, проте Каленський залишався в статусі тимчасово затриманого.

Обвинувачення на адресу Каленського полягають у його згоді із завищеною оцінкою майна, тоді як, згідно з версією слідства, була інформація щодо його недостатності для видачі кредиту на таку суму.

Прокурор клопотав про взяття Каленського під варту на 60 днів з альтернативою внесення застави 20 млн грн, а також про вилучення паспортів і носіння електронного браслета.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд України заарештував на два місяці колишню директорку генерального департаменту банківського нагляду Національного банку Аллу Шульгу в справі про розкрадання 1,2 млрд грн кредиту Нацбанку.

Як відомо, правління Нацбанку просить суд взяти на поруки члена ради НБУ Каленського.

Як повідомлялося, 11 листопада НАБУ повідомило про підозру вісьмом колишнім та чинним працівникам Нацбанку у справі про заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту для ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави від 2,5 млн гривень до 30 млн гривень.

Серед підозрюваних – колишній перший заступник голови НБУ, колишній директор Генерального департаменту банківського нагляду; колишній виконувач обов’язків начальника управління Нацбанку України по м. Києву та Київській області, колишні посадовці ПАТ «ВіЕйБі Банк» - голова спостережної ради, заступник голови правління банку та троє посадових осіб приватних компаній, пов’язаних з бенефіціарними власниками ПАТ «ВіЕйБі Банк».

За повідомленнями ЗМІ, у справі фігурує голова правлення Райффайзен банку Олександр Писарук. До 2015 року він обіймав посаду заступника голови Нацбанку.