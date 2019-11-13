Суд заарештував колишню очільницю департаменту Нацбанку



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Суд заарештував Аллу Шульгу у справі VAB Банку із правом застави Фото: bank gov ua

Суд взяв під варту Аллу Шульгу з правом внесення застави у розмірі 15 млн грн

Вищий антикорупційний суд України заарештував на два місяці колишню директорку генерального департаменту банківського нагляду Національного банку Аллу Шульгу в справі про розкрадання 1,2 млрд грн кредиту Нацбанку. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Як зазначається, суд взяв під варту Шульгу з правом внесення застави у розмірі 15 млн грн.

Нагадаємо, вчора НАБУ оголосило про підозру главі «Райффайзен Банку Аваль» та колишньому першому заступнику глави НБУ Олександру Писаруку.

Раніше ЗМІ повідомили, що співробітники НАБУ у понеділок ввечері прийшли в офіс одного з найбільших банків України — Райффайзен Банку Аваль, щоб затримати главу правління Олександра Писарука. Його звинувачують у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Писарук з 2014 по 2015 рік був першим заступником голови Національного банку Валерії Гонтаревої. До цього він з 1997 року працював у банку ING. Зокрема, в 2010—2014 роках був регіональним керівником цього банку в Центральній та Східній Європі.

Крім нього, оголосили підозру ще семи особам у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Як зазначається, слідство встановило, що до реалізації з заволодіння коштів НБУ можуть бути причетними понад 15 осіб.