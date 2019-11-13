Через «земельні» протести поліція взяла урядовий квартал під посилену охорону (фото)



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Поліцейські і нацгвардійці заступили на чергування у посиленому режимі Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Правоохоронці закликають учасників акцій не порушувати правопорядок

У середу, 13 листопада, у зв’язку із масовими акціями в урядовому кварталі правоохоронці посилили заходи безпеки у центрі Києва.

«Кілька політичних партій та громадських організацій в урядовому кварталі розпочали акції з масовою участю громадян. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів Головного управління Національної поліції у м. Києві та військовослужбовці НГУ заступили на чергування у посиленому режимі», - повідомляє пресслужба столичної поліції.

Правоохоронці закликають організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконані ними службових обов’язків.

Нагадаємо, сьогодні під Верховною Радою проходить мітинг проти продажу землі. Як повідомляв «Главком», перед парламентом зібралося понад 200 людей.

Аграрії, які вимагають не чіпати землю, блокують підхід до Ради, але пропускають перехожих.

Селяни принесли під Верховну Раду тушу свині у труні, що символізує смерть сільського господарства у разі прийняття законопроєкту №2178 про запуск ринку землі.

Крім того, представники Нацкорпусу блокують комітети Верховної Ради, протестуючи проти прийняття закону про запуск ринку землі. Напередодні речник політсили Роман Чернишов попередив, що 13 листопада з 8 ранку політсила буде блокувати входи до Верховної Ради. «Не будемо пускати до сесійної зали тих, хто планує голосувати за розпродаж землі. Тобто, про всяк випадок, краще за всіх, щоб напевно. Самі ревні захисники земельної капітуляції з соцмереж можуть прийти і спробувати розблокувати», - зазначив він.

Дивіться фоторепортаж «Главкома» з акції протесту біля Ради.

Як повідомлялось, Рада у понеділок перенесла розгляд законопроєкту про запуск ринку землі на сьогодні, 13 листопада.