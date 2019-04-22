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    Помилуватися сакурами у Києві можна на чотирьох локаціях (фото)

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    Сакура в парку Кіото - Помилуватися сакурами у Києві можна на чотирьох локаціях (фото)
    Сакура в парку Кіото
    Фото: travel-diary.com.ua

    На алеї сакур у парку Кіото 360 дерев

    У Києві є чимало чудових місць для вражаючих фотосесій у квітучих садах: магнолії, бузок. Є у столиці і екзотична родзинка – сакури.

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    Алея у парку Кіото

    У 2012 році алея потрапила у книгу рекордів Гіннеса, як найдовша алея сакур у світі, із 360 саджанців. За сім років деревця підросли і сьогодні вражають красою.

    Проте, у столиці є й інші місця, де росте японська вишня.

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    Вишні на Липках

    Алею сакур висадили на вулиці Липській у жовтні минулого року.

    На Липках розпускаються 60 дерев виду Prunus Serrulata. Вони можуть вирости до 25 метрів у висоту та цвітуть у квітні-травні.

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    Сакури на бульварі Верховної Ради

    95 дерев висадили на бульварі восени 2018 року. Сакури добре перезимували та квітнутимуть білим, рожевим і червоним цвітом.

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    Парк імені Островського

    Улюблений парк мешканців Солом’янського району розташований вздовж Повітрофлотського проспекту між вулицями Солом'янська та Преображенська. У парку переважають листяні породи дерев — клени, липи, тополі. А у березні там посадили 14 сакур. Дерева ось-ось зацвітуть.

    Джерело: Вечірній Київ

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