Помилуватися сакурами у Києві можна на чотирьох локаціях (фото)



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Сакура в парку Кіото Фото: travel-diary.com.ua

На алеї сакур у парку Кіото 360 дерев

У Києві є чимало чудових місць для вражаючих фотосесій у квітучих садах: магнолії, бузок. Є у столиці і екзотична родзинка – сакури.

Алея у парку Кіото

У 2012 році алея потрапила у книгу рекордів Гіннеса, як найдовша алея сакур у світі, із 360 саджанців. За сім років деревця підросли і сьогодні вражають красою.

Проте, у столиці є й інші місця, де росте японська вишня.

Вишні на Липках

Алею сакур висадили на вулиці Липській у жовтні минулого року.

На Липках розпускаються 60 дерев виду Prunus Serrulata. Вони можуть вирости до 25 метрів у висоту та цвітуть у квітні-травні.

Сакури на бульварі Верховної Ради

95 дерев висадили на бульварі восени 2018 року. Сакури добре перезимували та квітнутимуть білим, рожевим і червоним цвітом.

Парк імені Островського

Улюблений парк мешканців Солом’янського району розташований вздовж Повітрофлотського проспекту між вулицями Солом'янська та Преображенська. У парку переважають листяні породи дерев — клени, липи, тополі. А у березні там посадили 14 сакур. Дерева ось-ось зацвітуть.

Джерело: Вечірній Київ