Помилуватися сакурами у Києві можна на чотирьох локаціях (фото)
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Розсилка
На алеї сакур у парку Кіото 360 дерев
У Києві є чимало чудових місць для вражаючих фотосесій у квітучих садах: магнолії, бузок. Є у столиці і екзотична родзинка – сакури.
Алея у парку Кіото
У 2012 році алея потрапила у книгу рекордів Гіннеса, як найдовша алея сакур у світі, із 360 саджанців. За сім років деревця підросли і сьогодні вражають красою.
Проте, у столиці є й інші місця, де росте японська вишня.
Вишні на Липках
Алею сакур висадили на вулиці Липській у жовтні минулого року.
На Липках розпускаються 60 дерев виду Prunus Serrulata. Вони можуть вирости до 25 метрів у висоту та цвітуть у квітні-травні.
Сакури на бульварі Верховної Ради
95 дерев висадили на бульварі восени 2018 року. Сакури добре перезимували та квітнутимуть білим, рожевим і червоним цвітом.
Парк імені Островського
Улюблений парк мешканців Солом’янського району розташований вздовж Повітрофлотського проспекту між вулицями Солом'янська та Преображенська. У парку переважають листяні породи дерев — клени, липи, тополі. А у березні там посадили 14 сакур. Дерева ось-ось зацвітуть.
Джерело: Вечірній Київ