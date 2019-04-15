На випаленій частині лісу у Конча-Заспі висадили 10 тис. сіянців сосни (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До акції долучилися представники влади і громадськість

У суботу, 13 квітня, представники столичної влади разом із громадськістю долучилися до відновлення лісу на випаленій ділянці площею 1,1 га у Конча-Заспі. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

«Із початку березня на території міських лісів було висаджено 470 тисяч сіянців різних порід дерев. Сьогодні ми доклали зусиль до відновлення ділянки лісу, яка була знищена під час пожежі у вересні 2017 року. Тому нагадуємо киянам та гостям міста, що розпалювати багаття у лісах і парках, окрім як у спеціально відведених зонах відпочинку, заборонено чинним законодавством (стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та передбачений штраф – від 340 до 1360 гривень», – зазначив начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований.

«Відновлення лісу – важлива акція, адже 32 тисячі гектарів міських лісів є важливою складовою екологічного балансу Києва. Вони є природним фільтром повітря, виділяючи фітонциди і знижують температуру повітря мегаполісу. Гектар хвойного лісу затримує 40 тонн пилу, листяного – 100 тонн», – додав голова Постійної комісії з питань екологічної політики КМР Костянтин Яловий.

Зараз триває найбільш придатний період для висадження сіянців сосни звичайної, ялини колючої та дубів.