На Позняках на місці вирубаної вандалами алеї висадили нові тополі



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Знищена вандалами алея тополь Фото: КП УЗН Дарницького району

Всі висаджені дерева не дають пух і є цілком безпечними для людей, страждають на алергію

На вулиці Здолбунівській у Дарницькому районі Києва висаджено 100 тополь на місці вирубаних вандалами 55 дерев. Про це в ефірі телеканалу «Київ» розповіла директор комунального підприємства утримання зелених насаджень Дарницького району Людмила Філінська.

Вона зазначила, що висадка другого ряду тополь передбачалася й раніше. Однак, через вандальну вирубку довелося частково відновлювати новими саджанцями.

«Алея в цьому місці відіграє роль екологічної ширми між житловими будинками та золовідвалом Дарницької ТЕЦ, і створення цієї зеленої зони ініціювали саме працівники електроцентралі», – пояснила очільниця підприємства.

Також Філінська заспокоїла киян, що страждають на алергію: «Всі висаджені дерева не дають пух, а отже є цілком безпечними. Натомість саме тополя є однією з найкращих рослин для міста. Вона найбільш стійка, швидко росте, добре абсорбує пил та продукує найбільше кисню».

Нагадаємо, що 11 квітня по вул. Здолбунівській в мікрорайоні Позняки невідомі знищили 55 тополь. За даним фактом триває розслідування.

Раніше невідомі викрали сотні дерев і кущів у київському сквері.

11 квітня прокуратурою Києва спільно зі слідчим управлінням столичної поліції викрито заступника директора-головного інженера комунального підприємства з утримання зелених насаджень Печерського району на одержанні неправомірної вигоди від приватного підприємця. Зазначається, що вказаного посадовця затримано в порядку ст. 208 КПК України на території парку «Наводницький» під час одержання від підприємця грошових коштів у сумі майже 40 тис. грн за непритягнення його до адміністративної відповідальності за самовільне знищення зелених насаджень на території парку.