На Братиславській висадили більше ста кленів і яскравих кущів (фото)



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Висадження кущів і кленів на вул. Братиславській Фото: КП УЗН Деснянського району

Комунальники озеленюють вулиці Києва

На вулиці Братиславській у Києві висаджено понад 100 дерев клену. Про це повідомляє комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Деснянського району.

Так, з’явилася алея із 101 дерева клену гостролистого Autumn Blaze.

Крім того, на вул. Братиславській яскравих барв додали 40 кущів кизильнику блискучого, 102 кущі барбарису Тунберга, 26 штук дерену білого і 35 кущів дерену червоного.

Як повідомлялося, на вулиці Здолбунівській у Дарницькому районі Києва невідомі спиляли 55 тополь.

Раніше невідомі викрали сотні дерев і кущів у київському сквері.

11 квітня прокуратурою Києва спільно зі слідчим управлінням столичної поліції викрито заступника директора-головного інженера комунального підприємства з утримання зелених насаджень Печерського району на одержанні неправомірної вигоди від приватного підприємця. Зазначається, що вказаного посадовця затримано в порядку ст. 208 КПК України на території парку «Наводницький» під час одержання від підприємця грошових коштів у сумі майже 40 тис. грн за непритягнення його до адміністративної відповідальності за самовільне знищення зелених насаджень на території парку.