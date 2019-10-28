Вночі на ринку в Києві палали павільйони



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Рятувальники за пів години ліквідували пожежу на ринку Фото: ДСНС

Вогонь з одноповерхового павільйону перекинувся на сусідній кіоск

У ніч на понеділок, 28 жовтня, сталася пожежа на території ринку на вул. Кібальчича у Дніпровському районі Києва.

Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Києві о 00:12.

По прибуттю на місце події найближчих пожежно-рятувальних підрозділі було встановлено, що пожежа виникла в одноповерховому торговельному павільйоні на площі 20 кв. м з подальшим розповсюдженням на поруч розташований металевий кіоск. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

О 00:23 рятувальники локалізували пожежу, попередивши подальше поширення полум’я. О 00:43 пожежа була ліквідована.

На місці пожежі працювало 2 одиниці основної техніки та 10 чоловік особового складу ГУ ДСНС України у Києві.

Постраждалих немає.

Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, у ніч на понеділок, 28 жовтня, у Гідропарку горіло кафе «Колиба».