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    Пожежа із вибухом: вночі у Гідропарку горіло кафе (фото, відео)

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    Пожежа виникла в одній із альтанок і перекинулася далі на територію кафе - Пожежа із вибухом: вночі у Гідропарку горіло кафе (фото, відео)
    Пожежа виникла в одній із альтанок і перекинулася далі на територію кафе
    Фото: Інформатор

    Під час пожежі в кафе вибухнув газовий балон

    У ніч на понеділок, 28 жовтня, у Гідропарку горіло кафе «Колиба». Пожежа спалахнула в одній з альтанок на території закладу і почала швидко поширюватися на решту території. Площа займання досягла 50 квадратних метрів.

    Про це повідомляє Інформатор.

    Повідомлення про загорання надійшло на службу «101» близько 1:40. Першими на місце приїхали співробітники однієї з охоронних фірм через спрацювання тривожної кнопки. Коли вони зайшли на територію і відкрили одне з приміщень, то з нього вирвалися язики полум'я.

    Також правоохоронці розповіли, що до приїзду пожежних прогримів вибух - від високої температури здетонував газовий балон.

    Близько 2:20 рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу.

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    Пожежа із вибухом: вночі у Гідропарку горіло кафе (фото, відео)
    Пожежа із вибухом: вночі у Гідропарку горіло кафе (фото, відео)
    Пожежа із вибухом: вночі у Гідропарку горіло кафе (фото, відео)
    Пожежа із вибухом: вночі у Гідропарку горіло кафе (фото, відео)
    Пожежа із вибухом: вночі у Гідропарку горіло кафе (фото, відео)
    Пожежа із вибухом: вночі у Гідропарку горіло кафе (фото, відео)
    Пожежа із вибухом: вночі у Гідропарку горіло кафе (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Обійшлося без постраждалих. Заклад вночі не працює, а тому всередині нікого не було.

    Тепер інспекції належить з'ясувати, що стало причиною пожежі.

    пожежа вибух Київ ДСНС Гідропарк рятувальники
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