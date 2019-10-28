Пожежа із вибухом: вночі у Гідропарку горіло кафе (фото, відео)
Під час пожежі в кафе вибухнув газовий балон
У ніч на понеділок, 28 жовтня, у Гідропарку горіло кафе «Колиба». Пожежа спалахнула в одній з альтанок на території закладу і почала швидко поширюватися на решту території. Площа займання досягла 50 квадратних метрів.
Про це повідомляє Інформатор.
Повідомлення про загорання надійшло на службу «101» близько 1:40. Першими на місце приїхали співробітники однієї з охоронних фірм через спрацювання тривожної кнопки. Коли вони зайшли на територію і відкрили одне з приміщень, то з нього вирвалися язики полум'я.
Також правоохоронці розповіли, що до приїзду пожежних прогримів вибух - від високої температури здетонував газовий балон.
Близько 2:20 рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу.
Обійшлося без постраждалих. Заклад вночі не працює, а тому всередині нікого не було.
Тепер інспекції належить з'ясувати, що стало причиною пожежі.