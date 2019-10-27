  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Рівненщині живцем згоріла 5-річна дитина

    • Розсилка
    На Рокитнівщині під час пожежі рятувальники виявили мертве тіло дитини - На Рівненщині живцем згоріла 5-річна дитина
    На Рокитнівщині під час пожежі рятувальники виявили мертве тіло дитини

    За попередньою інформацією, дитина гралася з вогнем

    У селі Рокитне Рівненської області трагічно загинула 5-річна дитина.

    Про це повідомляє пресслужба обласного управління ДСНС.

    Вогнем було знищено покриття господарчої будівлі (дерев’яна, крита шифером по дерев’яній обрешітці, розміром 8х4м) та 1 тону сіна.

    На місці пожежі рятувальники виявили мертве тіло онука власниці 2014 року народження. 

    За попередньою інформацією, дитина гралася з вогнем.

    «Хлопчик грався сірниками, заліз на горище, де було багато горючих матеріалів (солома, дрова, речі домашнього вжитку) і ненароком підпалив все. Очевидно дитина злякалася вогню і сховалася в кут горища. Врятуватися у хлопчика шансів практично не було», - сказано в повідомленні.

    Нагадаємо, 22 жовтня сталася пожежа у житловому будинку на бульварі Л. Українки, 28-А у Печерському районі столиці.

    Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили двох потерпілих, чоловіка та жінку, яких із попереднім діагнозом «отруєння чадним газом» передано бригаді швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації.

    пожежа ДСНС смерть рятувальники Рівненщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ