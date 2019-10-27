На Рівненщині живцем згоріла 5-річна дитина



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Рокитнівщині під час пожежі рятувальники виявили мертве тіло дитини

За попередньою інформацією, дитина гралася з вогнем

У селі Рокитне Рівненської області трагічно загинула 5-річна дитина.

Про це повідомляє пресслужба обласного управління ДСНС.

Вогнем було знищено покриття господарчої будівлі (дерев’яна, крита шифером по дерев’яній обрешітці, розміром 8х4м) та 1 тону сіна.

На місці пожежі рятувальники виявили мертве тіло онука власниці 2014 року народження.

За попередньою інформацією, дитина гралася з вогнем.

«Хлопчик грався сірниками, заліз на горище, де було багато горючих матеріалів (солома, дрова, речі домашнього вжитку) і ненароком підпалив все. Очевидно дитина злякалася вогню і сховалася в кут горища. Врятуватися у хлопчика шансів практично не було», - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 22 жовтня сталася пожежа у житловому будинку на бульварі Л. Українки, 28-А у Печерському районі столиці.

Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили двох потерпілих, чоловіка та жінку, яких із попереднім діагнозом «отруєння чадним газом» передано бригаді швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації.