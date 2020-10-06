Слідчий столичної поліції вимагав $3 тис. за закриття справи (фото)



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Правоохоронця затримано після одержання ним $2 тис. Фото: ДБР

ДБР затримало поліцейського та оголосило йому підозру

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали одного із керівників слідчого відділу Дарницького управління поліції в Києві після одержання ним неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, правоохоронець вимагав $3 тис. За кошти він обіцяв вирішити питання перекваліфікації кримінального провадження та подальше непритягнення особи до кримінальної відповідальності у зв’язку з закінченням строків давності.

3 жовтня правоохоронця затримано у порядку статті 208 КПК України після одержання ним $2 тис.

Затриманому повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні хабара службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання відносного нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.