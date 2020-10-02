Колишній податківець організував злочинну групу з «відмивання» коштів



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Злочинцями легалізовано кошти на загальну суму майже 120 млн грн Фото ілюстративне

Злочинці організували понад 20 фіктивних підприємств

Київською міською прокуратурою спільно зі слідчими Головного управління ДФС у Києві завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами створення та діяльності на території столиці організованої групи, якою легалізовано кошти, одержані злочинним шляхом, на загальну суму майже 120 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

«За даними слідства, упродовж 2016-2018 років двома раніше знайомими особами, один із яких колишній працівник органів податкової міліції, була створена злочинна група, учасниками якої забезпечено діяльність понад 20 підприємств із ознаками фіктивності, використовуючи реквізити яких останні вчиняли ряд умисних кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності», - йдеться в повідомленні.

Під час розслідування проведено комплекс гласних та негласних слідчих заходів на території декількох регіонів України, за допомогою яких зібрано достатньо доказів злочинної діяльності вказаної організованої групи.

Всім учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за ознаками ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

На теперішній час 5 підозрюваним та їхнім захисникам повідомлено про завершення розслідування та надано матеріали провадження для ознайомлення у порядку ст. 290 КПК України.

Найближчим часом Київською міською прокуратурою обвинувальний акт стосовно учасників організованої групи буде направлено до суду.