На Одещині групу іноземців підозрюють у вимаганні $25 тис у підприємця



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Зловмисники вимагали гроші у знайомого підприємця

За процесуального керівництва прокурорів Одеської місцевої прокуратури № 4 повідомлено про підозру трьом громадянам Азербайджану у вимаганні (ч. 2 ст. 189 КК України).

Про це інформує пресслужба прокуратури в Одеській області, повідомляє «Главком».

За даними слідства, зловмисники, з метою збагачення, вимагали у знайомого місцевого підприємця повернення 25 тис доларів США неіснуючого боргу. Такі протиправні дії супроводжувалися погрозами фізичної розправи щодо потерпілого та його близьких родичів.

Довести свій злочинний план до кінця вимагачі не змогли, так як були викриті співробітниками правоохоронних органів.

Наразі усім підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Суворовського відділу поліції за силової підтримки співробітників УСР в Одеській області ДСР НПУ.