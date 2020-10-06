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    На Одещині групу іноземців підозрюють у вимаганні $25 тис у підприємця

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    На Одещині групу іноземців підозрюють у вимаганні $25 тис у підприємця

    Зловмисники вимагали гроші у знайомого підприємця

    За процесуального керівництва прокурорів Одеської місцевої прокуратури № 4 повідомлено про підозру трьом громадянам Азербайджану у вимаганні (ч. 2 ст. 189 КК України).

    Про це інформує пресслужба прокуратури в Одеській області, повідомляє «Главком».

    За даними слідства, зловмисники, з метою збагачення, вимагали у знайомого місцевого підприємця повернення 25 тис доларів США неіснуючого боргу. Такі протиправні дії супроводжувалися погрозами фізичної розправи щодо потерпілого та його близьких родичів.

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    На Одещині групу іноземців підозрюють у вимаганні $25 тис у підприємця
    На Одещині групу іноземців підозрюють у вимаганні $25 тис у підприємця
    На Одещині групу іноземців підозрюють у вимаганні $25 тис у підприємця
    На Одещині групу іноземців підозрюють у вимаганні $25 тис у підприємця

    Довести свій злочинний план до кінця вимагачі не змогли, так як були викриті співробітниками правоохоронних органів.

    Наразі усім підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Суворовського відділу поліції за силової підтримки співробітників УСР в Одеській області ДСР НПУ.

    прокуратура кримінал гроші Одещина розслідування
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