Попри протест ЮНЕСКО, у Кличка не збираються припиняти зведення мосту через Володимирський узвіз



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Проект пішохідно-велосипедного моста, який повинен з'єднати Володимирську гірку з аркою Дружби народів

Столична влада запевняє, що всі будівельні роботи зі зведення мосту між парком «Володимирська гірка» і Аркою дружби народів, законні

Будівельні роботи зі зведення пішохідно-велосипедного мосту через Володимирський узвіз повністю відповідають чинному законодавству. Про це заявив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Спасибко.

«Тривають будівельні роботи зі зведення пішохідно-велосипедного мосту. Усі діючі дозвільні документи чинні. Підстав для призупинення робіт немає», – зазначив заступник голови КМДА.

Відповідно до ч. 3 ст. 37-2 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про охорону культурної спадщини» щодо збереження пам’яток культурної спадщини, включених до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО», проведенню містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт на об’єкті всесвітньої спадщини, його території, у буферній зоні передує інформування комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

«Враховуючи те, що роботи здійснюються поза межами буферної зони об’єкту всесвітньої спадщини Софії Київської, а межі буферної зони затверджені наказом Міністерства культури України № 233 від 23.03.2017, під час робіт зі зведення пішохідно-велосипедного мостового переходу жодним чином не порушене діюче законодавство. Були виконані проектні роботи, зібрані всі дозвільні документи, проведені археологічні дослідження. Уся документація відповідає законодавству і була неодноразово продемонстрована журналістам та всім зацікавленим сторонам. Я наголошую на законності проведення будівельних робіт», – сказав Спасибко.

Він додав, що міська адміністрація звернулась до Експертної ради Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць для надання експертного висновку щодо впливу проекту будівництва мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка» і даний висновок отримала. УНК ІКОМОС було опрацьовано містобудівну та пам’яткоохоронну документацію та надано висновок, що вплив зведення пішохідного мосту на фізичну збереженість об’єкта всесвітньої спадщини фактично відсутній. Навпаки, необхідно зазначити ефектне візуальне розкриття панорам Подолу, долини Дніпра та лівого берега столиці.

«Висновок Експертної Ради Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць опубліковано на сайті КМДА», – зауважив Спасибко.

За його словами, Київ очікує на прибуття представників ЮНЕСКО у квітні, а до того часу перебуває з організацією у постійній співпраці.

«Новий міст, що з’єднає парк «Володимирська гірка» з Аркою дружби народів, плануємо відкрити наприкінці весни. Наразі терміни будівництва підтверджуються, до Дня Києва плануємо презентувати киянам та гостям столиці новий пішохідно-велосипедний міст. Проект амбітний, є знаковим для міста та туристичної інфраструктури і стане справжньою візитівкою нашої столиці. Тож ми і надалі будемо інформувати киян про перебіг робіт», – додав Спасибко.

Нагадаємо, ЮНЕСКО вимагає від Києва не будувати пішохідно-велосипедний міст, який повинен з'єднати Володимирську гірку з аркою Дружби народів.

Міст з’єднає два туристичних маршрути – парк «Володимирська гірка» і парк «Хрещатий» та слугуватиме виключно для пішоходів і велосипедистів.

Він буде довжиною приблизно 210 метрів, ширина буде змінною – від 6 метрів у регулярних зонах до 14 метрів у зонах оглядових майданчиків. Мостовий перехід зроблять із бетону, заліза та скла. Архітектурно-планувальною частиною проекту будівництва мосту передбачені пішохідні та велосипедні доріжки, оглядові майданчики, сучасне освітлення, відеоспостереження.

На мосту будуть влаштовані оглядові майданчики, звідки відкриватимуться вид на Дніпро, панорами лівобережжя та історичного Подолу. Цей міст зробить місто ще більш привабливим для туристів. Місто планує втілити проект великого туристичного маршруту, який розпочинатиметься від Пейзажної алеї та завершуватиметься біля Києво-Печерської Лаври.