Кличко перевірив, як демонтують Шулявський міст (фото)



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Шулявський шляхопровід демонтують повністю

Мер поставив завдання в кінці року відкрити Шулявський міст

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи з реконструкції Шулявського шляхопроводу, який почали розбирати в ніч з 16 на 17 березня.

«Днями ми розпочали активну фазу реконструкції Шулявського шляхопроводу. Але, по суті, це буде абсолютно новий шляхопровід. Наше завдання - в кінці цього року відкрити міст і рух транспорту через нього», - сказав Кличко.

Він зазначив, що старий фундамент мосту непридатний для нинішніх і майбутніх навантажень, тому Шулявський шляхопровід демонтують повністю. Основні роботи з демонтажу триватимуть до червня. Роботи з будівництва нового шляхопроводу розпочнуть у квітні. Так уже в квітні в Київ прибудуть перші металоконструкції для нового мосту.

В рамках реконструкції також будуть перекладені усі комунікації, які йдуть під мостом.

На сьогодні вже переклали інженерні мережі біля з’їздів з вул. Вадима Гетьмана на просп. Перемоги та з просп. Перемоги на вул. Довженка. Демонтували МАФи, запровадили тимчасову схему об’їзду.

Здійснять і повну реконструкцію підземного пішохідного переходу. За проектом будівництва доведеться знести будівлю цеху №5 заводу «Більшовик», який нині не працює. Це дозволить облаштувати додатковий з’їзд.

За словами головного інженера генпідрядника Віталія Чеберяка, на демонтажних роботах сьогодні працюють 116 фахівців та 50 одиниць техніки. Також для демонтажу шляхопроводу вперше в Україні застосують унікальну технологію. Завдяки цьому вдасться максимально уникнути перекриття руху автотранспорту проспектом Перемоги.

«Проспект Перемоги перекриватиметься повністю тільки декілька ночей на декілька годин під час монтажу балок прогонової будови. Повного перекриття руху на тривалий період і вдень - не буде», - зазначив Кличко. Так, планується що перекриватимуть проспект частково в нічні години в липні-серпні, коли буде найменше навантаження на столичні дороги.

Проект реконструкції Шулявського шляхопроводу в Києві передбачає будівництво розв’язки у формі неповного листка конюшини — моста з трьома з’їздами. За оцінками фахівців, після реконструкції пропускна спроможність шляхопроводу збільшиться на 20 відсотків. Довжина нового шляхопроводу становитиме 158 метрів, він матиме шість смуг. Лівоповоротні з’їзди матимуть довжину 293 метри й 2 смуги руху, правоповоротні довжиною 561 метр — також із 2 смугами руху. На новій розв’язці побудують велодоріжку шириною 2 м і загальною довжиною 985 м. На одній з ділянок траса для велосипедистів проходитиме під землею.

Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

Тривалість будівництва – 17 місяців. Стартувало воно з осені минулого року, коли розпочали підготовчі роботи. Зокрема, і перекладення комунікацій.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна їхня вартість - близько 1 млрд гривень

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