Біля метро «Дарниця» може обвалитися міст: вантажівка пошкодила балку (фото)



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Трала, на якому перевозився гусеничний кран RDK-25, пошкодив балку шляхопроводу Фото: Київавтодор

Балка моста пошкоджена з втратою несучої здатності

У вівторок, 19 березня, внаслiдок недбалостi водiя вантажiвки було пошкоджено балку прогової будови шляхопроводу на перетинi Броварського проспекту та вул. Будiвельникiв неподалік метро «Дарниця» у Києві. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».

«Водiй трала, на якому перевозився гусеничний кран RDK-25, не врахувавши габарити штучної споруди, пошкодив балку №4 у другому прогонi шляхопроводу... Балка пошкоджена з втратою несучої здатності», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кран перевозився без погодження з КК «Київавтодор» в стані, не приведеному до транспортного положення (з перевищенням габариту), без документів та необхідного супроводу.

«З метою забезпечення безпечного руху транспорту прийнято рішення про закриття правої смуги руху в напрямку б-ру Верховної Ради та проведення випробування i обстеження спеціалізованою лабораторією. За результатами обстеження будуть прийнятi подальші рiшення щодо виконання необхiдних ремонтних робіт», - повідомили у «Київавтодорі».

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна їхня вартість - близько 1 млрд гривень

Кияни вже встигли охрестити шляхопровід «мостом ганьби».

У КМДА оприлюднили схему об'їзних маршрутів, які будуть відкриті на час реконструкції Шулявського шляхопроводу.

На час реконструкції транспортної розв'язки на Шулявці КП Київпастранс організовує рух громадського транспорту за зміненими маршрутами.

Мер Києва Віталій Кличко в ніч на неділю, 17 березня, перевірив готовність робіт по демонтажу Шулявського шляхопроводу.

Станом на ранок 18 березня, в районі Шулявки утворилися величезні затори.

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