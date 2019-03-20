Назріває скандал: ЮНЕСКО проти будівництва моста над Володимирськими пагорбами документ



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Пішохідно-велосипедний міст має з’єднати дві туристичні зони – Володимирську гірку та Арку дружби народів

Представники ЮНЕСКО приїдуть на переговори до Києва в квітні

ЮНЕСКО вимагає від Києва не будувати пішохідно-велосипедний міст, який повинен з'єднати Володимирську гірку з аркою Дружби народів.

Це випливає з листа Міністерства культури України до КМДА від 11 лютого. Документ є в розпорядженні Liga.net.

Будівельні роботи почалися в кінці минулого року, а сам міст планували відкрити до Дня Києва - наприкінці травня.

Будівництво пішохідно-велосипедного моста - один з найгучніших проектів адміністрації Віталія Кличка. Довжина мосту складе 210 м, ширина - коливається від 6 до 14 метрів. Конструкція буде виконана зі скла і бетону, а на її будівництво планувалося витратити близько 260 млн грн з бюджету міста. Реалізацією проекту займається КП «Інженерний центр».

До середини березня на будівництво моста витратили 12,4 млн грн, йдеться у відповіді в.о. директора КП «Інженерний центр» Андрія Тарнавського на запит LIGA.net. За його словами, КП отримав аванс на суму 153,3 млн грн.

У листі Міністерства культури йдеться, що відповідно до закону «Про охорону культурної спадщини», перед початком будівельних робіт поряд з об'єктами всесвітньої спадщини, в їх буферних зонах та прилеглих територіях необхідно поінформувати Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, адже Володимирські пагорби знаходяться під охороною ЮНЕСКО.

КП «Інженерний центр» дійсно направило повідомлення в комітет в липні минулого року, а вже в грудні приступило до будівництва моста. Відповідь на звернення надійшла пізніше.

В середині лютого ЮНЕСКО надіслав Міністерству культури лист, в якому вимагає припинити всі роботи.

«У листі ЮНЕСКО висловлюється стурбованість можливими наслідками згаданих будівельних робіт для збереження світової цінності об'єкта», - сказано у відповіді прес-служби Міністерства культури на запит Liga.net. Текст листа ЮНЕСКО міністерство не афішує.

Раніше заступник голови КМДА Олександр Спасибко говорив, що місто отримало погодження всіх інстанцій в Україні на будівництво пішохідно-велосипедного моста, тому всі дії законні. Після листа ЮНЕСКО роботи були припинені, повідомив віце-президент київської організації Національної спілки архітекторів Георгій Духовичний.

Представники ЮНЕСКО приїдуть на переговори до Києва в квітні, каже Духовичний. «Чиновники можуть запропонувати компромісне рішення, але на поступки представники ЮНЕСКО не підуть», - говорить експерт. Місту доведеться або міняти проект моста, або його демонтувати.

В іншому випадку ЮНЕСКО може розірвати договір з Києвом, каже Духовичний. За його словами, іноземні експерти також оглянуть буферну зону Софії Київської, де зараз ведеться будівництво. «Я думаю, представники ЮНЕСКО будуть дуже здивовані тому, що вони побачать, і висловлять претензії щодо цих будівництв. Під захистом знаходиться і панорама Києва над Дніпром, яка порушена величезною кількістю висоток», - говорить він.