Поранення киянина після атаки ворожого дрона – подробиці військової адміністрації

Окупанти продовжують обстрілювати мирні українські міста дронами-камікадзе

Окупанти продовжують обстрілювати мирні українські міста дронами-камікадзе. У столиці України прогриміли декілька вибухів. Атаку ворожих дронів підтвердив мер Києва Віталій Кличко.

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Зазначається, що «Шахеди» обстрілюють Київ на лівому та правому березі Дніпра. За наявною інформацією, у столиці також працює ППО.

Згодом Віталій Кличко заявив, що у Деснянському районі столиці госпіталізували постраждалого 19-річного чоловіка.

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Київська міська військова адміністрація відреагувала на госпіталізацію 19-річного хлопця. За наявною інформацією, молодий чоловік отримав різану рану стопи (наступив по необережності на уламки скла). Його направлено до травмпункту.

Цікаво, що дрони-камікадзе летять на низьких висотах, що є проблемою для української протиповітряної оборони. Жителям Києва необхідно пройти в укриття.

Як відомо, окупанти влаштували українцям терор на Новий рік – 31 грудня російські терористи ракетами атакували територію України. Противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.